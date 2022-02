Kontaktbeschränkungen und Freedom Day: Hamburg kündigt erste Lockerungen an

Kontaktbeschränkungen und Freedom Day: Hamburg kündigt erste Lockerungen an. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Omikron-Welle in Hamburg scheint gebrochen. Nun reagiert der Hamburger Senat und kündigt erste Lockerungen und einen Freedom Day an.

Hamburg – Die Omikron-Welle hatte Hamburg jüngst mit am stärksten getroffen. Das einstige Vorzeige-Bundesland mutierte zum Problemfall. Verzeichnete fast täglich neue Rekordzahlen. Doch nun scheint der Spuk vorbei zu sein. Die Inzidenz ist seit Tagen rückläufig und weniger Neuinfektionen werden erfasst. Die Welle scheint also fürs Erste gebrochen zu sein. Darauf hat nun auch der Hamburger Senat reagiert und kündigte auf der Landespressekonferenz noch vor dem Bund-Länder-Gipfel am 16. Februar 2022, Lockerungen an.

Auch einem Freedom Day Ende März steht die Hansestadt Hamburg laut Senatssprecher Marcel Schweitzer optimistisch gegenüber. Natürlich nur, sollte dieser auf Bundesebene bestimmt werden. Alleingang ausgeschlossen.