Konzert zum 80. Geburtstag von George Harrison

Teilen

Die britische Band „The Beatles“ mit George Harrison (l-r), Paul McCartney, John Lennon und Schlagzeuger Ringo Starr während eines Konzerts. © Gerhard Rauchwetter/dpa/Archivbild

Gerade spielte Musikerin Stefanie Hempel noch für den britischen König Charles III., schon gibt es die nächste Beatles-Show mit ihrer Band The Silver Spoons: Unter dem Motto „Celebrating George!“ feiert die Band mit zahlreichen musikalischen Gästen am Ostersonntag (9. April) in der Hamburger Fabrik den 80. Geburtstag George Harrisons (1943-2001). Mit dabei sind Musiker wie Heinz-Rudolf Kunze, Inga Rumpf, Annett Louisan, Gustav Peter Wöhler, Stoppok und Abi Wallenstein.

Hamburg - „Wir feiern Georges große Rock'n'Roll-Liebe, seinen Beatles-Sound, die großen Balladen und Solo-Erfolge“, sagte Hempel. Es werde indische Instrumente und viele Ukulelen (Georges Lieblingsinstrument) geben, einen Hauch von Mystik und viel Humor. Von „Taxman“ über „Here Comes The Sun“ zu „My Sweet Lord“ und „All Things Must Pass“ - mit großer Band, Streichern und Bläsern. Das Konzert ist bereits ausverkauft, wird aber live im Internet unter hamburg.de übertragen. dpa