Kopfschuss auf der Veddel: Mehrere Hinweise eingegangen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach dem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ haben sich im Fall des Kopfschusses auf einen 37-Jährigen bei einem Fußballplatz in Hamburg-Veddel mehrere Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. „Es sind einige Hinweise eingegangen, denen die Ermittler aktuell nachgehen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Hamburg - Mehr Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Die Ermittler suchen nach den beiden Männern, die nach dem Mordversuch im September 2022 unerkannt flüchten konnten. Das vermutlich in Drogengeschäfte verwickelte Opfer überlebte schwer verletzt. Die Polizei hat ein Bild des Opfers veröffentlicht und die Belohnung für Hinweise liegt bei 5000 Euro. dpa