Krokusse und Schneeglöckchen bringen Farbe ins Stadtbild

Krokusse wachsen auf einer Wiese im Eichenpark an der Außenalster. © Marcus Brandt/dpa

Noch zieht der Wind kalt durch Hamburg und Frühlingsgefühle machen sich nicht breit. Aber es gibt schon Vorboten auf die wärmere Jahreszeit. Sie sichern das Überleben von Insekten.

Hamburg - An vielen Orten in Hamburg sind bereits die ersten Frühblüher zu sehen. Schneeglöckchen und Krokusse haben vor allem in Parks und auf Wiesen schon ihre Blätter und Blüten ausgestreckt. „Frühblüher sind die ersten Anzeichen, dass der Winter überstanden ist und der Frühling naht“, sagte ein Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Hamburg. Die krautigen Pflanzen nutzen den Einfall des Lichts, bevor sich im April und Mai das dichte Blätterdach schließt, und bilden schnell Blüten und Blätter.

Frühblüher sind dabei nicht nur schön anzusehen, sie sind auch wichtig für Insekten und andere Tiere. Sie sichern deren Überleben, indem sie bereits ersten Nektar und Pollen zur Verfügung stellen. „Überwinternde Hummelköniginnen etwa können im Frühjahr bereits bei Temperaturen ab zwei Grad Celsius ausfliegen um auf Nahrungssuche zu gehen. Frühblüher sichern ihren Völkern so das Überleben“, erläuterte der Sprecher. dpa