Kunstforum präsentiert „sinnliche Seite“ der Minimal Art

Eine Frau betrachtet die Arbeit „Changing Neon Sculpture, 2006“ von Jeppe Hein. © Christian Charisius/dpa

Eine Ausstellung im Bucerius Kunstforum in Hamburg widmet sich erstmals „der sinnlichen Seite“ des Minimalismus. „Die veränderte Wahrnehmung durch die Bewegung der Betrachter im Raum, unterschiedliche Lichtstimmungen und raumgreifende Objekte erweisen die Minimal Art als eine Kunst, die für alle fühl- und erfahrbar ist“, teilte das Bucerius Kunstforum am Donnerstag in Hamburg mit.

Hamburg - Bis zum 24. April werden herausragende Werke der US-amerikanischen Gründungsväter der Minimal Art der 1960er Jahre, darunter Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt und Robert Morris, deutschen und zeitgenössischen Positionen gegenübergestellt.

Die Schau beginnt mit dem Werk „45 Degree Swipe“ von Carl Andre von 1969, das aus sieben Stahlplatten besteht, die nebeneinander auf dem Boden gelegt ein langgezogenes Rechteck ergeben. Bei Dan Flavins Werk „Untitled (to Barnett Newman) four“ von 1971 verändert das farbige Licht der vier Leuchtstoffröhren die Erscheinung des Saals und des eigenen Körpers. Auch das Werk „Untitled (Stacks)“ von Donald Judd von 1991 spielt mit den Lichtwirkungen und Spiegelungen von Plexiglas. Es besteht aus zehn übereinander angeordneten identischen Kästen, deren Umrandung aus Edelstahlblech und die Ober- und Unterseiten aus bernsteinfarbenem Plexiglas sind. dpa