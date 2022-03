Kunsthalle zeigt Ausstellung über Ernst Wilhelm Nay

Intensive Farben und kraftvolle Bilder von Ernst Wilhelm Nay gibt es bis zum Sommer in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Die künstlerische Entwicklung des deutschen Malers und Grafiker wird anhand von mehr als 100 Werken gezeigt. Einige davon stammen aus dem eigenen Bestand des Museums.

Hamburg - Die Hamburger Kunsthalle widmet dem deutschen Maler und Grafiker Ernst Wilhelm Nay (1902-1968) eine große Retrospektive. Bis zum 7. August sind rund 120 Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen zu sehen, wie die Kunsthalle am Donnerstag mitteilte. Die Leihgaben stammen aus öffentlichen und privaten Sammlungen und werden von rund 20 Werken aus eigenem Bestand ergänzt. „Nays kraftvolle, farbintensive Bilder gelten als Brücke zwischen der Kunst vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie verbinden Expressionismus, Abstraktion und die gestische Malerei nach 1945 sowie die deutsche mit der internationalen Moderne“, hieß es.

Die Retrospektive ist chronologisch aufgebaut und entfaltet in fünf Kapiteln Nays Schaffen: von den frühen Werken über die sogenannten Lofoten-Bilder, Hekate-Bilder, die Rhythmischen Bilder, Scheiben- und Augenbilder bis hin zum Spätwerk. Mit zeitlichen Vor- und Rückgriffen ermögliche die Schau aber auch den Blick auf Nays Werk als ein organisches, in sich verwobenes Ganzes. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Ernst Wilhelm Nay Stiftung (Köln) und zwei weiteren Museen entstanden, in denen sie anschließend zu sehen ist: Museum Wiesbaden (16. September bis 5. Februar 2023) und MKM Museum Küppersmühle, Duisburg (23. März bis 6. August 2023). dpa