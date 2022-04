Leichenfund: 22-Jähriger tötete Frau und dann sich selbst

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen in Hamburg-Ottensen liegen eine Frau und ein Mann tot im Treppenhaus. Einen Tag später nennt die Polizei mehr Details zu dem Fall.

Hamburg - Nach Schüssen in einem Treppenhaus in Hamburg-Ottensen und dem Fund von zwei Toten hat die Polizei mehr Details zum Tatablauf genannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe ein 22 Jahre alter Schweizer die gleichaltrige Frau tödlich verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend habe er sich selbst getötet. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte. Die junge Frau sei eine Bekannte des Mannes gewesen und habe in dem Mehrfamilienhaus gewohnt. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern den Angaben zufolge an.

Eine Zeugin hatte am Dienstagvormittag die Schüsse im Treppenhaus gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten sperrten mehrere Straßen im Stadtteil Ottensen und setzten einen Hubschrauber ein. Die Ermittler fanden eine Schusswaffe. dpa