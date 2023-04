Leichenteile in Kanal gefunden: Prozess beginnt

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal im Stadtteil Wilhelmsburg muss sich von Donnerstag (09.30 Uhr) an ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem Türken werde Totschlag an einer 29-Jährigen im Jahr 2013 vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann seine frühere Geliebte erwürgte.

Hamburg - Hintergrund der Tat soll gewesen sein, dass die Frau vom Angeklagten fortlaufend Geld für ihren Lebensunterhalt gefordert habe. Sie habe ihm gedroht, im Fall der Nichtzahlung seine Familie über das außereheliche Verhältnis zu ihr und seine Tätigkeit als Bordellbetreiber zu informieren.

Ein Angler hatte Mitte Januar einen gruseligen Fund gemacht - er zog eine Tüte mit Leichenteilen aus einem Kanal. Gut zwei Wochen später verhaftete die Polizei den nun Angeklagten, der bereits 2013 als tatverdächtig galt. Rechtsmediziner konnten die Leichenteile der vor knapp zehn Jahren verschwundenen Bulgarin zuordnen.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits 2013 Anklage wegen Totschlags gegen ihn erhoben, wie Oechtering erklärte. Das Gericht hatte jedoch nicht über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung eines Prozesses entschieden. Denn eine intensive Suche der Polizei nach der Leiche war erfolglos geblieben. Der Mann musste mangels dringenden Tatverdachts wieder freigelassen werden. Inzwischen ist er laut Anklagebehörde wieder in Untersuchungshaft.

Das Landgericht hat 26 Verhandlungstermine bis zum 1. September angesetzt. dpa