„Das ist die Realität“: Klima-Kleber attackieren berühmtes Gemälde mit Asche und Klebstoff

Von: Sebastian Peters

Teilen

Das Poster, was die Aktivisten über das eigentliche Bild kleben wollte, landete auf dem Fußboden © Letzte Generation

Aktivisten der Letzten Generation wollten in der Hamburger Kunsthalle ein Gemälde von Caspar David Friedrich „überkleben“. Die Aktion scheiterte allerdings.

Hamburg – Am Sonntag, 19. März 2023, wurde in der Hamburger Kunsthalle eine Klebeaktion der Letzten Generation durch das Wachpersonal gestoppt. Erst in der Nacht sorgten ebenfalls Klimaaktivisten für Aufsehen. Auf der Autobahn A24 kurz hinter Hamburg hatten die Aktivisten diverse Verkehrsschilder demontiert.

Aktivisten der Letzten Generation attackieren Gemälde in der Hamburger Kunsthalle

In der Hamburger Kunsthalle hatten laut Hamburger Polizei zwei Aktivistinnen der Letzten Generation vor, das Sicherheitsglas des Gemäldes „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich mit einer modifizierten Version des Bildes zu bekleben. Diese Version zeigte den Wanderer vor einem apokalyptischen Hintergrund anstelle des nebligen.

Als das Wachpersonal sie hinderte, sich dem Originalgemälde zu nähern, legten die beiden Frauen ihre alternative Version des Bildes auf den Boden und streuten Asche darüber. Die herbeigerufene Polizei erteilte den Frauen daraufhin Platzverweise.

Letzte Generation weist mit Asche aus der Sächsischen Schweiz auf Klimawandel hin

Eika Jakob (40), Mutter von vier Kindern und Aktivisten der Letzten Generation: „Ihr kommt hierher. Schaut euch die schönen Landschaften an, die die großen Künstler damals malten. Während genau diese vor euren Augen brennen. Während sie zerstört werden und verschwinden. Das hier ist die Realität. Verkohlte Bäume in unserer Sächsischen Schweiz, statt den unberührten Weiten, die die Romantiker sahen.“

Laut der Letzten Generation stammt die Asche aus der Sächsischen Schweiz, wo im vergangenen Jahr heftige Waldbrände wüteten. Mit ihrer Aktion wollten die Aktivistinnen auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen. Im Hintergrund von Caspar David Friedrichs Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ sind Berge der Sächsischen Schweiz dargestellt.