Letzter Pop-up-Radweg wird zur Dauereinrichtung

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Hamburg wird ein vierter Pop-up-Radweg zur Dauereinrichtung. Eine Untersuchung nach der zunächst provisorischen Einrichtung eines Radfahrstreifens auf der Hallerstraße zwischen Grindelallee und Rothenbaumchaussee habe ergeben, dass die Maßnahme insgesamt positiv angenommen worden sei, teilte Verkehrsstaatsrat Martin Bill (Grüne) am Mittwoch mit.

Hamburg - Schon vor der Einrichtung seien dort täglich rund 3000 Radfahrer unterwegs gewesen. „Jetzt sind es noch einmal rund 30 Prozent mehr. Das zeigt: Die Infrastruktur wird gut angenommen - und folgerichtig verstetigt.“ Zuvor hatte das „Abendblatt“ darüber berichtet.

Der Evaluationsbericht zeigt den Angaben zufolge auch, dass der Autoverkehr trotz Wegfalls jeweils eines von ursprünglich zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zugunsten des Radwegs weiterhin leistungsfähig abgewickelt werden könne. Zudem werde der Radverkehr von den Fußgängern getrennt, was die Sicherheit erhöhe. Der Anteil der auf den Gehwegen fahrenden Radfahrer sei von zuvor gut einem Fünftel auf nur noch fünf Prozent zurückgegangen. Vor der Einrichtung der so bezeichneten Pop-up-Bike-Lane gab es keine Radwege auf dem Straßenabschnitt.

Der Pop-up-Radweg auf der Hallerstraße sei ein wichtiger Bestandteil des Radroutennetzes im Bezirk Eimsbüttel und eine wichtige Verbindung von den Alster-Fahrradachsen, über den Grindelberg und die Pop-up-Bike-Lane Am Schlump bis zum Hamburger Westen, sagte Bill. „Er verbindet den Campus der Universität Hamburg rund ums Geomatikum mit den Grindelhochhäusern, dem Bezirksamt Eimsbüttel, dem Medienzentrum an der Rothenbaumchaussee und der Staatlichen Jugendmusikschule am Mittelweg.“

Der Pop-up-Radweg auf der Hallerstraße ist eine von vier im rot-grünen Koalitionsvertrag verabredeten Radverkehrsmaßnahmen dieser Art. Zuvor waren bereits die Evaluationen der anderen Radspuren positiv ausgefallen. In der Max-Brauer-Alle wurde sie bereits unter anderem durch feste Fahrbahnmarkierungen verstetigt. Beim Schlump und der Bike-Lane in der Hafen City soll dies noch bis Ende des Jahres geschehen, auf der Hallerstraße voraussichtlich im Frühjahr 2023. dpa