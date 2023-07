Lienen über FC St. Pauli: „Richtig gute Leute“

Teilen

Ewald Lienen verabschiedet sich. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Ewald Lienen erwartet in der neuen Zweitliga-Saison viel von seinem Ex-Club FC St. Pauli. „Vom Grundsatz her haben sie richtig gute Leute. Sie sind in einer guten Situation“, sagte der ehemalige Trainer und Technische Direktor der Hamburger in einer Talkrunde des Bezahlsenders „Sky“ am Donnerstagabend. Lienen lobte vor allem den St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler:

Hamburg - „Für mich ist die Basis, wenn er weiter so verteidigen lässt. Dann ist es schwer, gegen sie ein Tor zu schießen.“

Hürzeler hatte die Hamburger zum Ende des vergangenen Jahres als Coach übernommen. Sein Team gewann in der Rückrunde zehn Spiele in Serie und landete schlussendlich auf dem fünften Tabellenplatz.

„Das war eine unglaubliche Geschichte“, sagte Lienen. Der 69-Jährige hatte mit St. Pauli 2017 ebenfalls eine starke Rückrunde gespielt und die Hamburger vom letzten Tabellenplatz auf den siebten Rang geführt. „Ich bin stinksauer, weil sie meinen Rückrunden-Rekord von 2017 gebrochen haben“, sagte Lienen augenzwinkernd. „41 Punkte, das ist ja geschmacklos.“ Lienen hatte mit St. Pauli 34 Punkte in der Rückrunde geholt. dpa