Linke fordert weitere Entlastung wegen Gasumlage

Politik

Angesichts einer Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde hat die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft weitere Entlastungen gefordert. Die Höhe der Umlage sei für jene Hamburger ein Schock, die schon jetzt kaum wüssten, wie sie die Rechnungen bezahlen sollten, erklärte die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Stephanie Rose, am Montag. Für Menschen mit mittlerem oder kleinem Einkommen seien solche Summen nicht zumutbar.

Hamburg - „All die steigenden Lebensmittelpreise und explodierenden Energiekosten bringen diese Menschen schon jetzt in existenzielle Nöte – so verschärft sich die soziale Spaltung in Hamburg weiter.“

Auf Initiative ihrer Fraktion werde sich der Sozialausschuss der Bürgerschaft im September mit dem Thema „Folgen der Inflation“ und der Frage befassen, was die Stadt zur Entlastung der Bürger tun könne. „Berlin, München und Bremen haben beispielsweise einen Härtefallfonds gegen Energiearmut eingerichtet“, sagte Rose. „Darüber hinaus sollte die Anschaffung energieeffizienter Geräte durch die Grundsicherungsämter als Beihilfe übernommen werden.“ Auch müssten Strom-, Gas- und Wassersperren für säumige Haushalte wie während des ersten Corona-Lockdowns ausgesetzt worden. dpa