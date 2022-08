Linkes Protestcamp kann mit Zelten am Volkspark stattfinden

Linke Gruppen wollen in Hamburg eine Woche lang für mehr Klimaschutz und gegen die Nutzung fossiler Energien protestieren. Weil die Versammlungsbehörde das geplante Camp kritisch sieht, muss das Verwaltungsgericht entscheiden.

Hamburg - Im Streit um ein in der kommenden Woche von linken und klimapolitischen Gruppen geplantes Protestcamp hat das Verwaltungsgericht Hamburg Auflagen der Versammlungsbehörde teilweise gekippt. Zwar sei die von der Behörde angeordnete Verlegung des Camps auf eine Fläche am Altonaer Volkspark aller Voraussicht nach nicht zu beanstanden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Eilentscheidung des Gerichts. Ein von der Behörde erlassenes Verbot für das Aufstellen von Übernachtungs- und Versorgungszelten sah das Gericht hingegen nicht als gerechtfertigt an.

Ursprünglich sollte das „System Change Camp“ vom 9. bis zum 15. August im Stadtpark stattfinden. Die Organisatoren, ein Bündnis aus mehr als 30 Gruppen - darunter Extinction Rebellion und Ende Gelände -, hatten sich mit einem Eilantrag gegen die Auflagen der Behörde an das Verwaltungsgericht gewandt. Gegen die Eilentscheidung kann beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt werden.

Eine Entscheidung darüber habe das Bündnis noch nicht getroffen, sagte Charly Dietz, Sprecherin von Ende Gelände, der Deutschen Presse-Agentur. Man strebe aber weiter an, das Camp im Stadtpark stattfinden zu lassen. Vor allem aber brauche man eine größere Fläche als die zugewiesene am Volkspark, die nur halb so groß sei wie die ursprünglich im Stadtpark geplante. Zu dem einwöchigen Camp würden zwischen 5000 und 6000 Menschen erwartet. Die zugewiesene Fläche sei dafür zu klein, sagte Dietz.

Der Versammlungsbehörde sei es auch in den Kooperationsgesprächen mit den Organisatoren „immer nur um die Frage des Standortes gegangen und nie um die Frage, ob die Versammlung überhaupt stattfinden kann“, sagte Polizeisprecher Holger Vehren der dpa. Insofern sehe man sich durch die Entscheidung des Gerichts bestätigt. „Damit haben wir jetzt Klarheit.“ Zudem habe das Gericht festgestellt, dass die am Volkspark zugewiesene Fläche für die Durchführung der Versammlung groß genug sei.

Das Camp steht unter dem Motto „Gegen Erdgas, LNG und eine fossile Infrastruktur, die unsere Zukunft aufs Spiel setzt!“. Nach Angaben der Organisatoren wollen die verschiedenen Gruppen dabei auf Verbindungen zwischen Klimakrise, Neokolonialismus und Kriegen aufmerksam machen. dpa