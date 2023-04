Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer in Hamburg: schwer verletzt

Teilen

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist in Hamburg von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zum Alter des Mannes konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch ob und für wen die Ampel grün war, blieb noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lasterfahrer mit seinem Fahrzeug am Donnerstagvormittag nach rechts auf die Osdorfer Landstraße abgebogen und hatte dabei den geradeaus fahrenden Radfahrer übersehen.