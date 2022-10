Lkw verletzt Fußgängerin tödlich: Fahrer fährt weiter

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eine Hamburger Seniorin will eine Straße sicher überqueren und geht über einen Zebrastreifen. Doch dabei gerät sie unter einen Lastwagen und erleidet tödliche Verletzungen. Warum fährt der Lkw-Fahrer nach dem Unfall weiter?

Hamburg - Beim Betreten einer Straße in Hamburg ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die 81-Jährige habe die Fahrbahn im Stadtteil Hoheluft-Ost an einem Zebrastreifen überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Sie geriet unter den Lkw und sei möglicherweise auch überrollt worden. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettern der Feuerwehr blieben erfolglos. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Lastwagen sei nach dem Unfall weitergefahren. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein und überprüfte einen Lkw in der nahen Grindelallee. Der 54-Jährige am Steuer sei als mutmaßlicher Unfallfahrer identifiziert worden, hieß es. Sein Fahrzeug wurde auf Spuren untersucht. Warum der Mann weiterfuhr, muss die Polizei noch klären. Am Unfallort setzten die Beamten einen 3D-Laserscanner ein, um den Hergang des Unglücks rekonstruieren zu können. Ein Sachverständiger soll die Ermittlungen zur Unfallursache unterstützen. Die Polizei bat Unfallzeugen um Hinweise zu dem Lastwagen und dem Fahrer. dpa