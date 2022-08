Löscharbeiten an Hamburger Müllverbrennungsanlage dauern an

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach dem Ausbruch eines Brandes in einer Hamburger Müllverbrennungsanlage in der Nacht zum Freitag dauern die Löscharbeiten an. Es würden weiterhin Glutnester in dem 70 Meter hohen Schornstein mit einem Schaum-Wasser-Gemisch bekämpft, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Die Lage sei statisch. Es gebe aber keine offenen Flammen mehr. Rund 30 Mann seien noch im Einsatz.

Hamburg - In der Nacht zum Freitag hatten Mitarbeiter der Anlage den Brand auf dem Betriebsgelände im Stadtteil Billbrook gemeldet. Ein Anrufer hatte von meterhohen Flammen berichtet. Den größten Teil des Brandes hatte die Feuerwehr bereits am frühen Freitagmorgen gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit Hilfe einer Drehleiter und eines Teleskopmastfahrzeugs mit 53 Metern Höhe. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen abzustellen.

Während des Einsatzes erlitten ein Mitarbeiter der Anlage sowie ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache können nach Angaben der Polizei erst nach dem Abschluss der Löscharbeiten beginnen. dpa