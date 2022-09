Lufthansa-Piloten streiken: 22 Flüge ab Hamburg fallen aus

Flugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen am Rand eines Rollfelds. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa hat in Hamburg zur Absage von 22 Abflügen am Freitag geführt. Die Lufthansa strich jeweils alle 11 Flüge nach Frankfurt und nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde eine gleiche Anzahl an Flügen von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen nach Hamburg gestrichen.

Hamburg - Die Lufthansa hat angekündigt, dass wegen des Streiks an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München rund 800 Flüge gestrichen werden. Betroffen sind während der in einigen Bundesländern noch laufenden Ferien voraussichtlich rund 130.000 Fluggäste.

Nicht betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings, die in der Lufthansa-Gruppe das Gros der Flüge von Hamburg zu anderen innerdeutschen und europäischen Zielen bedient. Zum Streik aufgerufen sind nur die Piloten der Kerngesellschaft wie auch der Frachttochter Lufthansa Cargo, die am Hamburger Flughafen keine Rolle spielt.

Auf der Online-Flugtafel des Hamburger Flughafens waren alle betroffenen Flüge bereits am Donnerstag als „gestrichen“ markiert worden. „Alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung werden von Lufthansa über SMS oder Mail informiert“, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Fluggäste sind zudem gebeten, sich über www.lufthansa.com fortlaufend zu informieren. dpa