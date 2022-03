Lufthansa Technik: Nach Stellenabbau Personal aufstocken

Das Logo am Leitwerk einer Lufthansa-Maschine ist vor der Kulisse eines Towers zu sehen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Wartungstochter der Lufthansa will nach dem Stellenabbau der beiden Vorjahre wieder ihr Personal aufstocken. 2022 sollen die Belegschaften weltweit um rund 1500 auf 22.000 wachsen. „Davon entfallen circa 700 Vollzeitstellen auf Deutschland“, kündigte die Lufthansa Technik AG am heutigen Mittwoch am Unternehmenssitz Hamburg mit. Allein zum Jahresende 2021 war das Personal des Teilkonzerns auf 20 569 gestutzt worden, binnen Jahresfrist ein Abbau von fast 10 Prozent - zuvor waren bereits im Corona-Rezessionsjahr 2020 zahlreiche Stellen gestrichen worden.

Hamburg - Wie aus dem bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsbericht des Mutterkonzerns hervorgeht, hat die Wartungstochter 2021 nach einem harten Sparkurs die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Bei einem Umsatzplus von 7 Prozent auf 4 Milliarden Euro sprang demnach vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein Gewinn von 163 Millionen Euro heraus.

2020 hatte die Lufthansa Technik das schlimmste Jahr ihrer Geschichte erlebt, weil viele Airlines im Zuge der Corona-Krise Flugzeuge ausgemustert oder dauerhaft geparkt hatten - was zu deutlichen Rückgängen auch bei der Wartung führte. Der Umsatz brach deshalb um 43 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro ein, und das Ebit stürzte mit minus 508 Millionen Euro tief in die roten Zahlen.

Lufthansa Technik sieht sich als Weltmarktführer bei der herstellerunabhängigen Wartung, Reparatur und Überholung ziviler, kommerziell betriebener Flugzeuge. Die Lufthansa Technik betreut weltweit mehr als 800 Kunden, darunter neben Fluggesellschaften auch Hersteller, Leasinggesellschaften und VIP-Jet-Betreiber. dpa