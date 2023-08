Mann auf offener Straße in Hamburg erschossen: Täter auf der Flucht

Von: Marcel Prigge

Am Freitagabend ist ein Mann in Hamburg-Borgfelde auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Hamburg – Im Hamburger Stadtteil Borgfelde ist ein Mann am Freitagabend, 25. August 2023, gegen 22:30 Uhr auf offener Straße von mehreren Schüssen getroffen worden. Unmittelbar in der Umgebung der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor wurde die Person in die Brust und ins Bein geschossen. Der Mann starb in einem Krankenhaus.

Suchhunde im Einsatz – Täter auf der Flucht: Mann in Hamburg Borgfelde auf offener Straße erschossen

Am Freitag, 25. August 2023, ist in Hamburg Borgfelde ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter die Flucht. © Blaulicht-News.de

Zeugen hatten am späten Freitagabend die Polizei alarmiert, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag. Ein Rettungswagen, der aufgrund der Nähe zur Wache sehr schnell vor Ort war, versorgte das lebensgefährlich verletzte Opfer. Unter Wiederbelebungsmaßnahmen wurde die Person in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Allerdings starb der Mann wenig später in der Klinik.

Suchhund verfolgt Spur über mehrere Kilometer durch Hamburg: Täter weiter auf der Flucht

Zeitgleich leitete die Polizei eine Fahndung ein, ein Polizeihund auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Der Suchhund nahm eine Fährte auf, verfolgte diese über mehrere Kilometer, verlor diese endgültig aber an einer Kreuzung. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sei der Täter weiterhin auf der Flucht, eine Fahndung eingeleitet worden.

Experten der Polizei sicherten auf der Klaus-Groth-Straße über mehrere Stunden Spuren. Dabei wurde auch ein 3D-Scanner eingesetzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Immer wieder kommt es zu Schießereien in der Hansestadt. Im März sind nach einer Schießerei in Langenhorn zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei gab kurz darauf bekannt, dass sich das Opfer und der Täter kannten.