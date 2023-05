Mann bei Auseinandersetzung in Park mit Messer verletzt

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Mittwochabend ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach der Tat im August-Bebel-Park sei das Opfer in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Mann hatte ihren Angaben zufolge mehrere Stichverletzungen am Kopf, Rumpf und an der Hand. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Hamburg - Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer mit zwei Männern in Streit geraten waren. Die Tatverdächtigen seien nach der Attacke in Richtung der Drogenhilfe-Einrichtung „Drob Inn“ gelaufen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Später hätten Beamte zwei Männer kontrolliert. Es sei aber noch nicht klar, ob sie auch die Täter waren. Die Ermittlungen dauerten an. dpa