Mann bei Streit lebensgefährlich mit Messer verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit in Hamburg ist ein 31 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Nach einer Fahndung nahm die Polizei einen 32 Jahre alten Verdächtigen fest.

Hamburg - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führten die beiden Männer zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die dann eskalierte. Der Verdächtige soll ein Messer gezogen und auf den 31-Jährigen eingestochen haben. Anschließend flüchtete er in die S-Bahn in Richtung Stade. Beamte der Bundespolizei entdeckten das lebensgefährlich verletzte Opfer. Sein Zustand stabilisierte sich nach Angaben der Polizei im Krankenhaus.

Bundespolizisten nahmen den Verdächtigen wenig später in Hammerbrook fest. Er hatte den Angaben zufolge die Tatwaffe und verschiedene Drogen bei sich. Der 32-Jährige kam in Untersuchungshaft und soll voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. dpa