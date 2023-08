Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger frei

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach einem blutigen Nachbarschaftsstreit in Hamburg-Dulsberg hat die Polizei den Ablauf der Tat bislang nicht klären können. Bei dem Streit am Freitagabend hatte ein 26-Jähriger lebensgefährliche Schnittverletzungen am Bauch erlitten, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Die Beamten hatten am Tatort einen 52-Jährigen festgenommen. Der Türke sei aber wieder freigelassen worden, teilte die Sprecherin mit.

Hamburg - Es sei bislang unklar, wie es zu den Verletzungen bei dem 26-Jährigen gekommen sei. Der Verletzte habe noch nicht vernommen werden können. Er schwebe in Lebensgefahr.

Die Männer waren den Angaben zufolge in der Wohnung des 52-Jährigen aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Dabei sei der 26-Jährige mit einem Messer verletzt worden. Medien hatten auch über eine Machete berichet. Ein Nachbar war auf den Streit aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. dpa