Mann bei Sturmflut in Hamburg in Auto gefangen: „Hatte Todesangst“

Mann bei Sturmflut in Hamburg in Auto gefangen: „Hatte Todesangst"

Sturm Zeynep fegte in der Nacht über Norddeutschland hinweg und sorgte in Hamburg für eine schwere Sturmflut. Dabei wurde ein Mann von den Fluten überrascht und im Auto eingeschlossen.

Hamburg – Sturm Zeynep ist in der Nacht über Hamburg hinweggezogen. Dabei hat der Orkan schwere Schäden angerichtet. Bäume stürzten um, eine Hausfassade krachte herunter und im Hafengebiet kam es zu einer schweren Sturmflut. Dabei stieg das Wasser so hoch, wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Von den Fluten überrascht wurde auch ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Durch die Wassermassen wurde er in seinem Auto eingesperrt. Zuvor hatte die Polizei den Mann aus noch ungeklärter Ursache eine Absperrung passieren lassen. 24hamburg.de hat mit dem Mann gesprochen.

Nicht der einzige, der aus den Fluten gerettet werden musste. Weitere Rettungsaktionen und Einsätze der Sturmnacht in Hamburg