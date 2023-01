Mann greift Frau in Barmbek mit Messer an

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat am Samstagnachmittag im Hamburger Stadtteil Barmbek auf offener Straße eine Frau mit einem Messer angegriffen. Der Täter sei auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Sie machte zunächst keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis die Frau zum Angreifer stand. Wie ein Polizeisprecher am späten Abend mitteilte, hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Hamburg - Demnach wurde die Frau mit „wahrscheinlich lebensgefährlichen Verletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. dpa