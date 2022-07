Vermisster 83-Jähriger wieder aufgetaucht

Von: Sebastian Richter

Inzwischen wurde Gerd L. gefunden. © Polizei

Auf dem Weg nach Hamburg verschwindet ein Mann. Die Spur führt bis an eine Bushaltestelle, dann gibt es keine Hinweise mehr. Zum Glück wurde er jetzt gefunden.

Rosengarten – Wer hat Gerd L. gesehen? Diese Frage stellt sich aktuell die Polizei in Harburg. Der 83 Jahre alte Mann verschwand am Donnerstagnachmittag (30. Juni) gegen 15 Uhr – seitdem wird der Mann vermisst. Eine erste Suche der Polizei brachte keinen Erfolg, also wenden sich die Beamten an die Bevölkerung, berichtet 24hamburg.de.

Er wurde in Harburg vermisst: 83-Jähriger verschwindet

Sein Verschwinden wurde um 18 Uhr bemerkt, noch am selben Abend startete die Polizei eine großangelegte Suchaktion. Die Polizei suchte die Umgebung seines Zuhause mit Spürhunden ab. Einer der sogenannten Mantrailerhunden nahm auch eine Fährte auf – die allerdings an einer Bushaltestelle endete. Die Polizei geht nun davon aus, dass der Vermisste in einen Bus gestiegen sei, um Bekannte in Hamburg-Wilhelmsburg aufzusuchen. Allerdings kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der 83-Jährige weiterhin im Umfeld von Nenndorf zu Fuß unterwegs ist. Noch am Wochenende die gute Nachricht, Gerd L. ist wieder aufgetaucht. In Hamburg könnte sich zudem eine 13-Jährige aufhalten, die seit dem 27. Juni vermisst wird.