Mann in Hamburg-St.Georg mit Messer angegriffen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Mann hat einem 34-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Georg mit einem Messer ins Gesicht und in den Halsbereich gestochen. Anschließend flüchtete der Täter am Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte 34-Jährige sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.

Hamburg - Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Mordkommission ermittelt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich Täter und Opfer kannten, wie es hieß. dpa