Mann mit Haftbefehl flüchtet vor Polizei und stürzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann, der mit einem Haftbefehl gesucht worden war, ist bei der Flucht vor der Polizei gestürzt und wurde daraufhin festgenommen. Die Bundespolizei wollte den Mann am Freitag am S-Bahnhof Sternschanze kontrollieren, als dieser die Flucht ergriff, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Jedoch sei er gestolpert und gestürzt, sodass er seine Flucht nicht fortsetzen konnte.

Hamburg - Bei der Überprüfung der Personalien habe sich herausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem Haftbefehl nach dem 24-Jährigen suchte. Außerdem sollen ausländerrechtliche Verstöße in der Fahndung vermerkt worden sein. Der Mann soll erst im September vergangenen Jahres aus einer Justizvollzugsanstalt in Hamburg entlassen worden sein.

Die Beamten nahmen den Mann demnach fest. Er sei in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht worden, wo ihm eine zweimonatige Freiheitsstrafe drohe. dpa