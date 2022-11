Mann mit Messer verletzt: Ex-Freundin vor Gericht

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke im Hamburger Karoviertel muss sich von Dienstag (13.00 Uhr) an eine Frau vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage wirft der 32-Jährigen gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und versuchten Totschlag vor. Die Angeklagte soll am Abend des 12. Mai mit einer Bekannten ihren ehemaligen Lebensgefährten aufgesucht haben.

Hamburg - Dieser sei in Wut geraten und habe ihr ins Gesicht geschlagen. Die Angeklagte habe daraufhin ein Pfefferspray eingesetzt. Als sich der Mann wegen einer Augenreizung abwandte, habe sie erneut mit dem Gerät gesprüht und bei einer Rangelei mit einem Messer zugestochen. Der ebenfalls 32-Jährige erlitt eine lebensgefährliche Verletzung der Leber und verlor viel Blut.

Motiv für die Tat soll gewesen sein, dass der Mann den Kontakt zu ihr abgebrochen hatte, was die Angeklagte nicht verwinden konnte. Die Frau war zwei Tage nach der Tat von Zielfahndern in einer Wohnung im Stadtteil Billstedt festgenommen worden. dpa