Mann nach Streit mit Messer tödlich verletzt

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mehrere Männer und Frauen trinken in einer Wohnung in Hamburg, dann kommt es offenbar zum Streit. Ein Mann stirbt.

Hamburg - Bei einer Auseinandersetzung nach einem Trinkgelage in Hamburg-Lohbrügge ist ein 43 Jahre alter Mann mit einem Messer getötet worden. Die Mordkommission im Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine Frau habe die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag telefonisch alarmiert und erklärt, ein Mann sei in einer Wohnung nach einem Streit Opfer einer tätlichen Auseinandersetzung geworden. Als die Notfallsanitäter und der Notarzt eintrafen, stellten sie eine Stichverletzung im Oberkörper des Mannes fest, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 43-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes noch am Einsatzort gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen der Mordermittler hatten der Wohnungsinhaber, zwei Frauen und das spätere Opfer zusammen Alkohol getrunken. Ein unbekannter Mann sei noch hinzugekommen und habe mitgetrunken. Später habe eine der Frauen den 43-Jährigen schwer verletzt vorgefunden und den Notruf betätigt. Der Unbekannte hatte den Angaben zufolge die Wohnung verlassen. Die anderen beiden Beteiligten des Trinkgelages konnten demnach zunächst keine Angaben zum möglichen Tatablauf machen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden dpa