Mann scheitert an Tankstellenraub und wird festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Angestellte einer Tankstelle haben in Hamburg einen Raub durch einen 26-Jährigen verhindert. Der Mann hatte am Dienstagabend offenbar zunächst im Shop der Tankstelle gegessen und getrunken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend begann er, die beiden Mitarbeiter an der Kasse zu bedrohen und Bargeld von ihnen zu fordern. Den 22 und 38 Jahre alten Angestellten gelang es, den Täter in ein Gespräch zu verwickeln und die Polizei zu rufen.

Hamburg - Die Beamten nahmen den 26-Jährigen dann vor Ort vorläufig fest. Gegen ihn ermittelt nun das Raubdezernat der Kriminalpolizei. dpa