Mann soll Großmutter mit Beil getötet haben: Prozess beginnt

Blick auf den Eingang zum Strafjustizgebäude. © Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Ein Mann, der seine 100 Jahre alte Großmutter mit einem Beil erschlagen haben soll, muss sich von Donnerstag (12.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem 37-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Er habe die Frau im Rollstuhl in der Nacht zum 6. März in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Stellingen mit dem Beil angegriffen und mindestens 16-mal auf ihren Kopf- und Halsbereich eingeschlagen.

Hamburg - Die Rentnerin soll zunächst versucht haben, den Angriff abzuwehren, fiel dann aber zu Boden und erlitt unter anderem einen Bruch des Schultergelenks, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Sie sei schließlich an einem Rückenmarksschock gestorben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sagte der Angeklagte im Gespräch mit einer Sachverständigen, er habe die Tat begangen, weil er mit der Pflege seiner dementen Großmutter überfordert gewesen sei.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte hatte laut Polizei am Morgen selbst den Notruf gewählt und erklärt, dass er seine Großmutter getötet habe. Die Beamten fanden in der Wohnung die leblose Frau. Der Mann habe sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen. Das Landgericht Hamburg hat elf Termine bis zum 13. November angesetzt. dpa