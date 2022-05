Mann sticht Flink-Fahrerin Messer in den Hals

Von: Sebastian Peters

(Symbolbild) © Elias Bartl

Attacke auf eine Flink-Fahrerin in Hamburg. Ein 25-jähriger Mann hat eine 41-jährige Frau mit einem Messer in den Hals gestochen. Die Mordkommission ermittelt.

Hamburg – Messerattacke am Samstagmorgen, 21. Mai 2022. Gegen 08:44 Uhr greift ein 25-jähriger Mann plötzlich eine 41-jährige Mitarbeiterin des Lieferdienstes Flink an. Mit einem Messer soll der Täter gezielt in den Hals der Frau gestochen haben.

Mit diversen Streifenwagen der Polizei Hamburg wird im Umfeld nach dem 25-jährigen Mann gesucht. Mit Erfolg! Im direkten Umfeld können mehrere Beamte den Mann überwältigen und verhaftet. Auch das mögliche Tatmesser kann sichergestellt werden.

In jüngster Vergangenheit hat in Hamburg ein 30-jähriger Mann eine Frau ebenfalls mit einem Messer attackiert. Und kurz dafür kam es ebenfalls zu einem schweren Zwischenfall. Eine Frau, mutmaßlich die Ex-Frau, hat auf einen Mann ebenfalls mit einem Messer eingestochen.