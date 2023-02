Mann stirbt nach Streit in Flüchtlingsunterkunft in Ohlsdorf

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Ohlsdorf ist ein Mann vermutlich nach einem Streit gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Bewohner am Donnerstagabend mit einer Eisenstange um sich geschlagen und dabei mehrere Männer verletzt haben. Einer von ihnen erlag später seinen schweren Verletzungen. Es werde nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt.

Hamburg - Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. dpa