Mann stürzt ins U-Bahn-Gleis – mit gleich zwei brillanten Ideen konnte sein Leben gerettet werden

Von: Sebastian Peters

Am U-Bahnhof Lohmühlenstraße in Hamburg stürzte ein 60-Jähriger ins Gleisbett. Hochbahn-Mitarbeiter reagierten schnell, verhinderten eine Tragödie und retteten den Mann vor einem einfahrenden Zug.

Hamburg – Am Dienstagabend kam es am U-Bahnhof Lohmühlenstraße zu einem dramatischen Unfall. Ein 60-jähriger Mann stürzte unerwartet ins Gleisbett. Dank des schnellen Handelns von Hochbahn-Mitarbeitern konnte jedoch eine Tragödie verhindert werden. Erst vor ein paar Tagen mussten die Retter ebenfalls zu einer Bahnstrecke ausrücken. Ein ICE mit mehreren hunderten Fahrgästen blieb einfach liegen.

U-Bahnzug stoppt rechtzeitig: Hochbahn-Mitarbeiter retten gestürzten 60-Jährigen

Zwei brillante Ideen retteten dem Mann das Leben 1. Hochbahn-Mitarbeiter zogen den gestürzten Mann in einem Hohlraum zwischen Zug und Bahnsteig. 2. Ebenfalls Hochbahn-Mitarbeiter schickten Lichtsignale in den U-Bahntunnel, um die ankommende U-Bahn zu warnen.

Nach Augenzeugenberichten war der Mann mit einer Begleiterin unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen vom Bahnsteig fiel. Das Schicksal schien ihm jedoch in diesem Moment gewogen, denn nahegelegene Hochbahn-Mitarbeiter handelten geistesgegenwärtig. Laut einem Feuerwehrsprecher zogen die Helfer den Gestürzten zunächst in den Raum unter den Bahnsteig, um ihn vor einem herannahenden Zug in Sicherheit zu bringen.

Die U-Bahn hielt noch vor dem verletzten Mann an © Steven Hutchigs/dpa

Im nächsten Schritt informierten die Mitarbeiter die Leitstelle und sandten Lichtsignale in den Tunnel. Diese entscheidende Maßnahme ermöglichte es, dass ein einfahrender U-Bahnzug gerade noch rechtzeitig gestoppt werden konnte.

Nachdem der Strom im betroffenen Abschnitt abgeschaltet wurde, konnte der 60-Jährige von Rettungskräften sicher geborgen werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Begleiterin des Mannes, die Zeugin des Vorfalls wurde, erlitt einen Schock.