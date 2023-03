Marburger Bund ruft Ärzte zum Warnstreik in Hamburg auf

Teilen

In der Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken ruft die Gewerkschaft Marburger Bund heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Hamburg sind das Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE), die Asklepios Kliniken sowie die Helios Kliniken betroffen, teilte die Ärztegewerkschaft mit. Der Marburger Bund hat allen Kliniken eine Notdienstvereinbarung angeboten, um die medizinische Notfallversorgung der Patienten zu gewährleisten.

Hamburg - Alle geplanten und aufschiebbaren Behandlungen und Operationen sollen abgesagt werden.

Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierte die Streikankündigung. dpa