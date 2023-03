Marie-Luise Marjan wohnt wieder am Rhein

Teilen

Schauspielerin Marie-Luise Marjan kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2021. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Schauspielerin Marie-Luise Marjan („Lindenstraße“) lebt einem Medienbericht zufolge doch wieder am Rhein. Sie habe zwar immer geplant, vermehrt in ihrer Hamburger Wohnung zu sein, habe aber festgestellt, dass das bei dort 44 Stufen und ohne Lift nicht lange gut gehen würde, sagte die 82-Jährige der Kölner Wochenzeitung „Express - Die Woche“. Sie fühle sich mit Hamburg verbunden und habe ihre Wohnung dort in all den „Lindenstraßen“-Jahren in Köln in ihrer Zeit als „Mutter Beimer“ nie aufgegeben.

Köln/Hamburg - Aber auch das Rheinland sei schön. Sie wohne nun im Bonner Stadtteil Bad Godesberg, bei der Wohnung sei es „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen, zitierte das Blatt die Darstellerin.

Im ZDF wird Marjan dem Bericht zufolge am 26. März zu sehen sein - im Inga-Lindström-Film „Hanna und die Sache mit dem guten Leben“. Im realen Leben treibe sie viel Sport, fühle sich nicht älter und wolle mindestens 100 Jahre alt werden, sagte sie der Wochenzeitung. dpa