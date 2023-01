Medien: HSV erteilt Sonny Kittel Freigabe für Wechsel

Sonny Kittel könnte den Hamburger Zweitligisten schon bald verlassen. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Trennen sich die Wege des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und seines Spielmachers Sonny Kittel? Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Club dem 30-Jährigen die Freigabe für einen neuen Club erteilt. Im Gespräch seien Vereine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, USA und Polen. Bei der ersten Einheit nach dem Trainingslager in Spanien fehlte Kittel am Sonntag im Volkspark.

Hamburg - Schon im Sommer hatte der in dieser Saison bislang torlose Kittel kurz vor einem Wechsel in die USA gestanden. Ein neuer Vertrag kam dann aber doch nicht zustande. Wie weiter berichtet wurde, will der HSV Kittel allerdings nur gegen eine Ablöse ziehen lassen und gleichzeitig einen adäquaten Ersatz verpflichten.

Der Tabellenzweite aus der Hansestadt startet am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die zweite Saisonhälfte. Nach dann fünf Jahren Zweitklassigkeit soll im Sommer der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingen. dpa