Mehr als 2500 Ordnungswidrigkeiten bei Verkehrskontrolle

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages zur Verkehrskontrolle hat die Polizei in Hamburg mehr als 2500 Verstöße im Straßenverkehr registriert. Die Beamten und Beamtinnen stoppten am Donnerstag 410 Fahrzeuge für eine Kontrolle, während weitere Verstöße mit Blitzern gemessen wurden, wie die Polizei am Freitag bekanntgab.

Hamburg - Allein in 2187 Fällen wurde die Geschwindigkeit überschritten, sodass den Fahrern und Fahrerinnen ein Verwarngeld droht. 278 Mal lagen die Geschwindigkeitsverstöße sogar im Bußgeldbereich.

Einen Fahrzeugführer erwarten nun 600 Euro Strafe, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister, weil er mit 154 Stundenkilometern in einer 80er-Zone unterwegs war. Zudem wurde ein 49-Jähriger bei einer der Kontrollen verhaftet, weil gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen verbotener Autorennen vorlag.

Weiterhin stellte die Polizei vier Mal das Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss fest, 15 Mal die Handynutzung am Steuer und 16 Mal die Missachtung der Anschnallpflicht. Fünf Personen fuhren zudem ihren Wagen ohne Fahrerlaubnis. Auch technische Mängel am Fahrzeug wurden bei den Kontrollen registriert.

Fast 130 Einsatzkräfte führten am Donnerstag im gesamten Hamburger Stadtgebiet sowie auf den Autobahnen die Überprüfungen durch. Ziel dabei sei die Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen. Angaben der Polizei zufolge sind aggressive Fahrweisen und zu schnelles Fahren die Hauptursache für Verkehrsunfälle. dpa