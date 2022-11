Mehr als 500.000 Besucher beim Musical „Die Eiskönigin“

Veranstaltungen

Seit der Deutschland-Premiere vor einem Jahr haben bereits mehr als 500.000 Besucher das Musical „Die Eiskönigin“ im Hamburger Hafen gesehen. Für das Disney-Musical nach dem gleichnamigen Kinofilm wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt.

Hamburg - Die Hauptrolle der Elsa spielt nach wie vor Sabrina Weckerlin, in der Rolle der Anna ist Celena Pieper zu sehen, wie die Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Es gab aber auch erste Veränderungen in der Besetzung: Bob van de Weijden übernimmt die Rolle des Prinzen Hans und Owen Playfair steht künftig als Kristoff auf der Bühne. Der bisherige Kristoff-Darsteller Benét Monteiro hat seit Anfang Oktober die Titelrolle im Musical „Hamilton“ im Stage Operettenhaus übernommen.

Das Musical unter dem englischen Titel „Frozen“ hatte im März 2018 Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. dpa