„Mehr als eine warme Mahlzeit“ - Weihnachten für Obdachlose

Johannes Oerding, Musiker, steht im Rahmen der Aktion „Mehr als eine warme Mahlzeit“, in der Halle. © Daniel Reinhardt/dpa

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten am Dienstagabend wieder mehr als 400 Bedürftige und obdachlose Hamburger eine Weihnachtsfeier in der Fischauktionshalle feiern. Unter dem Motto „Feiern und Gutes tun“ gab es ein Drei-Gänge-Menü mit Getränken und ein Showprogramm mit dem Hamburger Gospel Train. „So konnten die Menschen, an die so oft niemand denkt, die eigenen Probleme für einige Stunden ein Stück weit vergessen“, teilten die Veranstalter mit.

Hamburg - Wegen der Corona-Pandemie hatte es in den vergangenen zwei Jahren nur ein weihnachtliches Menü „To Go“ gegeben.

Wie immer stellten einige Prominente ihr Geschick als Kellner unter Beweis: Diesmal waren unter anderem die Sänger Johannes Oerding und Lotto King Karl, Schauspielerin Sandra Quadflieg und Ex-St. Pauli-Profi Jan-Philipp Kalla dabei. Die Barber Angels stellten den Gästen ihre Friseurdienstleistungen zur Verfügung und Fotograf Carlos Kella machte mit seinem Team Schwarz-Weiß-Porträts als Andenken.

Neben einem Stand mit Lesebrillen waren auch der Bus der DRK-Obdachlosenhilfe und ein Impf-Team vor Ort. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es eine Tüte mit vielen nützlichen Geschenken und Überraschungen. dpa