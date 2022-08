Messerangriff an der Reeperbahn: Zwei Personen verletzt

Fahndung läuft

Auf dem Hans-Albers-Platz an der Reeperbahn werden am Samstagmorgen zwei Personen durch Messerstiche verletzt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Hamburg – Messer-Attacke mitten auf dem Hans-Albers-Platz an der Reeperbahn in Hamburg. Am Samstag, 13. August 2022, kommt es gegen 08:15 Uhr zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männergruppen.

Polizeieinsatz in Hamburg: Messerattacke auf dem Hans-Albers-Platz – Polizei auf der Reeperbahn im Einsatz

Eine Gruppe von sechs Personen hat am Samstagmorgen, 13. August 2022, eine kleinere Männergruppe auf dem Hans-Albers-Platz an der Reeperbahn in Hamburg attackiert. Gegen 08:15 Uhr kommt es zur blutigen Eskalation. Jeder der sechsköpfigen Gruppe zückt ein Messer, bedroht damit die zwei jüngere Männer.

+ Beide Männer wurden durch Messerstiche verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr kümmern sich um die Verletzten. © Sebastian Peters

Die Lage eskaliert endgültig, als ein Mann mit einem Gucci-Shirt zusticht. Er trifft eine Person in den linken Oberschenkel, eine weitere wird in den Oberkörper gestochen. Danach flüchtet die sechsköpfige „Gucci-Gang“. Sofort rückt die Polizei Hamburg an, nimmt Zeugenaussagen auf. Es wird wegen des Verdachtes eines Raubes ermittelt, so die Polizei.



Beide verletzte Personen werden vor Ort durch die Besatzung zweier Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg versorgt. Schwer verletzt ging es nach einer Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Inzwischen läuft auch eine Fahndung nach einer männlichen Person. Bisher ohne ein Ergebnis.