Messerangriff auf Frau: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Polizisten suchen in Hamburg nach einem Messerangriff an einer Bushaltestelle nach Spuren. © Steven Hutchings/dpa

Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Gegen den 29-Jährigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Afghane soll die 19 Jahre alte Frau am frühen Donnerstagmorgen an einer Bushaltestelle angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Hamburg - Die Frau sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv ermittelt die Mordkommission.

Unmittelbar nach dem Angriff war der Täter geflüchtet. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot und per Hubschrauber nach einem Mann im schwarzen Kapuzenpullover gesucht - zunächst erfolglos. Wenige Stunden später wurde der 29-Jährige im Stadtteil Ottensen vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen und seiner Wohnung im Stadtteil Tonndorf seien Beweise sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. dpa