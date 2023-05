Messerstecherei am Hauptbahnhof: Mensch schwer verletzt

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einer Messerstecherei in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Freitagabend in der Kirchenallee, wie die Polizei mitteilte. Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei am Samstag zunächst keine Auskunft geben. Das Landeskriminalamt ermittelt. Zuvor hatte „Tag 24“ darüber berichtet.