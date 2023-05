Metallica begeistern beim Auftakt des Hamburg-Doppelpacks

Musik

Auf ihre Fangemeinde in Deutschland können sich Metallica seit Jahren verlassen. Dies zeigt sich auch in Hamburg, wo Zehntausende ihren Metal-Helden im Volksparkstadion zujubeln. Selbst der HSV muss dafür gegebenenfalls bei den Planungen im Saisonfinale flexibel sein.

Hamburg - Furioser Auftakt des Hamburg-Doppelpacks: Die Metal-Legenden von Metallica haben beim ersten von zwei Konzerten im Volksparkstadion Zehntausende Fans begeistert. Bei seinem Streifzug durch die gut 40-jährige Bandgeschichte spielte das US-Quartett um Sänger James Hetfield am Freitagabend Klassiker wie „One“ und „Enter Sandman“, aber auch Songs des neuen Albums „72 Seasons“.

Bei dem rund zweistündigen Metal-Spektakel bestätigten die vier Musiker, warum sie seit Jahren als eine der besten Live-Bands der Welt gelten. Krachige Drums, harte Gitarrenriffs, Pyro-Effekte und die ringförmige Bühne mitten im Stadion, umrahmt von acht Multimediasäulen. Metallica zeigten in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vor allem in der zweiten Konzerthälfte, dass sie ganze Stadien rocken können und die großen Shows lieben.

„Wenn ich spiele, kann ich quasi körperlich spüren, wie sich eine Verbindung zwischen mir und dem Publikum aufbaut, alles vernetzt sich, und je umspannender diese Vernetzung ist, desto mehr Energie fließt“, hatte Gitarrist Kirk Hammett jüngst im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt.

Am Sonntag ist ein weiterer Auftritt im Volksparkstadion geplant - dann mit ganz anderen Songs. „Wir ändern schon seit bestimmt 15 Jahren ohnehin permanent die Setlist. Das Konzept der neuen Tour baut einfach noch ein bisschen auf diesem Ansatz auf“, erläuterte Hammett.

Für die beiden Metallica-Shows wurde das Volksparkstadion in eine Konzertarena umgebaut. Sollte der HSV am Sonntag nicht direkt in die Fußball-Bundesliga aufsteigen, würde für das dann anstehende Relegationsrückspiel am 5. Juni ein neuer Rasen verlegt.

Die Auftritte in der Hansestadt sind die einzigen beiden Deutschland-Konzerte von Metallica in diesem Jahr, 2024 gastiert das Quartett dann am 24. und 26. Mai in München. Losgegangen war die Welttour mit dem Titel „M72 World Tour“ Ende April in Amsterdam. Mit ihrer Platte „72 Seasons“ war der US-Band kurz zuvor ihr zehntes Nummer-eins-Album in Deutschland gelungen. dpa