Michael Thalheimer inszeniert „Der fliegende Holländer“

Fünf Neuproduktionen auf der großen Bühne präsentiert die Staatsoper Hamburg in der Spielzeit 2022/23. Zum Spielzeitauftakt am 17. September inszeniert Herbert Fritsch Georges Bizets Oper „Carmen“ (Musikalische Leitung: Yoel Gamzou), teilte die Staatsoper am Montag mit. Richard Wagners romantische Oper „Der fliegende Holländer“ wird von Michael Thalheimer neu inszeniert, am Pult steht Generalmusikdirektor Kent Nagano.

Hamburg - Außerdem feiern Premiere: Dmitri Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ (Regie: Angelina Nikonova), Giacomo Puccinis Triptychon „Il trittico“ (Regie: Axel Ranisch) und Salvatore Sciarrinos „Venere e Adone“ (Regie: Opernintendant Georges Delnon).

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg startet am 27./28. August in die neue Konzertsaison und präsentiert unter der Leitung von Kent Nagano das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms in der Elbphilharmonie. Open Air sind Nagano und die Philharmoniker am 1. September auf dem Hamburger Rathausmarkt zu erleben. Vom 2. bis 4. September folgen Akademiekonzerte in der Hauptkirche St. Michaelis mit Musik u. a. von Arvo Pärt. Zu den Höhepunkten der Konzertsaison zählen die 6. Symphonie von Gustav Mahler, Jörg Widmanns Oratorium „Arche“ sowie die Aufführung eines neuen Werks des US-amerikanischen Komponisten Sean Shepherd. dpa