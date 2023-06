Militärübung „Air Defender 23“: Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen könnte gelockert werden

Von: Elias Bartl

Wegen der internationalen Militärübung „Air Defender 23“ könnte das Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen Mitte des Monats gelockert werden.

Hamburg – Das Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen könnte Mitte des Monats aufgrund der internationalen Militärübung „Air Defender 23“ gelockert werden. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus, wie Martin Helfrich, Sprecher der zuständigen Wirtschaftsbehörde, am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Man halte es jedoch für sinnvoll und angebracht, angesichts der außergewöhnlichen Umstände die Flugzeiten auszuweiten, um die Einschränkungen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Zudem habe es eine entsprechende Empfehlung seitens des Bundes gegeben.

An der Übung, die vom 12. bis 23. Juni unter deutscher Führung stattfindet, nehmen 25 Nationen mit insgesamt 250 Flugzeugen teil. Während der zweiwöchigen Operation sollen von Montag bis Freitag zeitversetzt drei Lufträume für die zivile Luftfahrt gesperrt werden.

Militärübung „Air Defender 23“: „Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs nicht zu vermeiden“

Drei F-16-Kampfjets flogen vor ihrer Landung am Fliegerhorst Jagel/Hohn noch in Formation. © Georg Wendt/dpa

Der Flughafen äußerte sich auf Anfrage der dpa zu den möglichen Auswirkungen der Übung auf den zivilen Luftverkehr: „Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs werden wohl nicht vermieden werden können, aber die Auswirkungen der militärischen Übung auf den ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum sollen zumindest reduziert werden.“ Es sei derzeit noch nicht möglich, konkrete Aussagen darüber zu treffen, wie sich die Übung auf Flüge am Hamburger Flughafen auswirken werde. Der Hamburger Flughafen unterliegt einem Nachtflugverbot zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr.

Die Dauer und Umfang der möglichen Ausweitung der Flugzeiten in Hamburg werden derzeit geprüft, so Helfrich. Die Behörden stehen in Gesprächen, und angesichts der bevorstehenden Übung sei zeitnah mit einer Entscheidung zu rechnen.