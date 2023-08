Vogel pfeift „Spiel mir das Lied vom Tod“ – und sitzt selbst im Tierheim fest

Von: Dagmar Schlenz

Graupapagei Rudi hat so einiges auf Lager: Er spricht, tanzt und pfeift. Kurz: er tut alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen – denn Rudi fühlt sich einsam.

Hamburg – Im Tierheim in der Hamburger Süderstraße warten zahlreiche Bewohner auf ein neues Zuhause. Einer von ihnen ist Graupapagei Rudi. Der Vogel hat ein trauriges Schicksal: Er lebte in Einzelhaltung und hat nie fliegen gelernt. Während er im Tierheim hinter Gittern sitzt, pfeift er „Spiel mir das Lied vom Tod“. Doch der Vogel ist zwar einsam, aber putzmunter. Daher soll er so bald wie möglich in liebevolle Hände abgegeben werden.

Vogelart: Kongo-Graupapagei Herkunft: Zentral- und Westafrika Größe: zwischen 28 und 40 Zentimeter Gewicht: bis ca. 490 Gramm Lebenserwartung: 60 Jahre

„Spiel mir das Lied vom Tod“: Rudis Besitzer war wohl Western-Fan

Im Tierheim Süderstraße geht man davon aus, dass Graupapagei Rudi in seinem ehemaligen Zuhause viele Westernfilme ansehen und anhören musste. Besonders häufig scheint der Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Henry Fonda und Charles Bronson aus dem Jahr 1968 über die Mattscheibe geflimmert zu sein. Rudi pfeift jedenfalls am liebsten eine kurze Sequenz aus der eingängigen Filmmusik des Komponisten Ennio Morricone.

Wie ein Sprecher des Hamburger Tierheims berichtet, kam Rudi am 21. Februar 2023 als sogenannte „behördliche Sicherstellung“ in das Heim in der Süderstraße. Dort landen Tiere nicht nur, weil sie ausgebüxt sind oder vor dem Urlaub von ihren Besitzern ausgesetzt werden. Sie können auch beschlagnahmt werden, wenn jemand sie schlecht und nicht artgerecht hält. Das war bei Rudi offenbar der Fall, sein Gefieder roch bei seiner Ankunft im Tierheim stark nach Tabakrauch. Der Papagei hat außerdem nie richtig fliegen gelernt und kann nur Richtung Boden flattern.

Graupapagei Rudi hat wohl schon viele Western gesehen – jetzt pfeift er im Tierheim „Spiel mir das Lied vom Tod“. (24hamburg-Montage) © imago/Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Rudi spricht und tanzt – aus Einsamkeit

Da Rudi nicht fliegen kann, hängt er gerne wie „Spiderman“ von der Käfigdecke. Außerdem ist er ziemlich redselig. Zu seinem Sprachrepertoire gehören Worte wie „Kuckuck“, „Naaaa“, „Otto“ (das ist nach Auskunft des Tierheims nicht der Name des ehemaligen Halters) und „Mannnooooooo“. Auch kräht Rudi gerne mal „Aua“ oder „Autsch“, bezeichnenderweise oft in dem Moment, bevor er jemanden beißt. Graupapageien sind extrem intelligent und sehr sprachbegabt.

Papageien in Einzelhaltung sprechen allerdings oft aus Trauer und Verzweiflung, so Diplom-Biologe Sven Fraaß vom Hamburger Tierschutzverein. Im Tierheim plappert Rudi oft drauflos, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Papageien sind gesellige Tiere, und obwohl die Einzelhaltung seit 2005 verboten ist, musste Rudi ohne Artgenossen aufwachsen. Im Tierheim zeigt Rudi viel Interesse an anderen Vögeln. Auch Menschen findet er spannend, besonders bei Kindergruppen fängt der muntere Graupapagei an zu tanzen.

Graupapagei Rudi kann nicht fliegen und sucht ein neues und artgerechtes Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Neues Zuhause für Graupapagei Rudi gesucht – gerne mit einem Artgenossen

Viele Tiere aus dem Tierheim bekommen eine neue Chance – so hat zum Beispiel ein ehemaliger Tierheim-Hund seinem neuen Frauchen bei einem Gassi-Knigge geholfen. Und auch für den 22 Jahre alten Graupapagei Rudi soll jetzt ein artgerechtes Zuhause gefunden werden. Ein Kongo-Graupapagei wird bis zu 60 Jahre alt und ist somit fast ein lebenslanger Begleiter. Auch wenn Rudi bisher keine Kontakte zu Artgenossen hatte, soll er am liebsten in einen Haushalt vermittelt werden, in dem bereits ein Graupapagei lebt.

Am Anfang müssen beide Tiere sich natürlich kennenlernen – auch, um zu sehen, wie verträglich Einzelgänger Rudi mit seinem Artgenossen ist. Dazu werden die Vögel in Käfigen in einen Raum gestellt – mit viel Abstand, um die mögliche Übertragung von Krankheiten auszuschließen. Nach vierzehn Tagen können die Käfige der beiden Papageien dann direkt nebeneinander aufgestellt werden. Vertragen sich die Vögel bis dahin, werden sie unter Aufsicht zusammen in den Raum oder eine Flugvoliere gelassen. Wer Rudi ein neues Zuhause geben möchte, kann eine ausgefüllte Selbstauskunft per E-Mail an kontakt@hamburger-tierschutzverein.de senden.