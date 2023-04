Moia erreicht in Hamburg Vor-Covid-Niveau

Ein Moia-Bus mit Rollstuhlhubplattform steht auf der Park+Ride-Anlage Veddel. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburgs Shuttle-Dienst Moia hat im ersten Quartal dieses Jahres über 620.000 Fahrten verzeichnet und damit erstmals wieder ähnliche Zahlen wie vor der Corona-Pandemie erreicht. Zuletzt hatte Moia im März rund 227.000 Fahrgäste, wie die Volkswagen Tochterfirma am Mittwoch mitteilte. Moia war vor vier Jahren am 15. April 2019 in Hamburg an den Start gegangen.

Hamburg - Der Shuttle-Dienst ist seit Beginn des Jahres offiziell Teil des öffentlichen Nahverkehrs in der Hansestadt. Dadurch konnte das Geschäftsgebiet von Moia in die Stadtteile Wilhelmsburg, Lurup/Osdorf, Billstedt/Billbrook und Rahlstedt erweitert werden, wie es weiter hieß. Zudem ist das Angebot mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) verknüpft, Besitzer eines HVV-Monatstickets erhalten bei Moia einen Rabatt. dpa