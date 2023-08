Müller/Tillmann bei Elite-Turnier in Hamburg Dritte

Beach-Volleyball

Die Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben beim Elite-16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg den dritten Platz belegt. Die WM-Dritten setzten sich am Sonntag im Tennis-Stadion am Rothenbaum mit 21:15, 21:19 gegen die Brasilianerinnen Carol und Barbara durch. Am Vormittag hatten die 22-jährige Müller und die 32 Jahre alte Tillmann den Einzug in das Endspiel verpasst.

Hamburg - Sie unterlagen Kristen Nuss und Taryn Kloth aus den USA mit 21:18, 21:16.

Müller und Tillmann waren das einzige deutsche Duo in der Runde der letzten Vier. Nur sie hatten ihr Viertelfinalspiel gewonnen und die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 22:20, 21:10 bezwungen. Die beiden übrigen deutschen Teams - die ebenfalls in Hamburg trainieren - schieden dagegen aus. Die EM-Dritten Laura Ludwig und Louisa Lippmann scheiterten nach großem Kampf in drei Sätzen 21:13, 15:21, 11:15 an Nuss/Kloth.

Paul Henning und Sven Winter, die überraschend unter die besten acht Teams gekommen waren, unterlagen den norwegischen Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sörum glatt mit 14:21 und 14:21.

Für das einzige deutsche Weltklasse-Paar Nils Ehlers und Clemens Wickler war diesmal nach dem 0:2 (17:21, 19:21) gegen die Brasilianer George Souto Maior Wanderley und Andre Loyola Stein sogar schon in der Zwischenrunde Endstation. dpa