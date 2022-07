Musetti rückt in Weltrangliste auf Rang 31 vor

Lorenzo Musetti jubelt nach seinem Sieg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Rothenbaum-Sieger Lorenzo Musetti hat in der Tennis-Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der 20 Jahre alte Italiener, der das Hamburger Traditionsturnier am Sonntag durch 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 im Endspiel gegen den Top-Favoriten Carlos Alcaraz aus Spanien gewonnen hatte, verbesserte sich vom 62. auf den 31. Platz des ATP-Rankings. Alcaraz rückte von Rang sechs auf fünf vor.

Hamburg - Der Hamburger Alexander Zverev, der in der Hansestadt diesmal verletzungsbedingt fehlte, ist weiterhin Zweiter, wie die ATP im aktualisierten Klassement am Montag mitteilte.

Bei den Damen rückte Rothenbaum-Gewinnerin Bernarda Pera auf Position 54 vor. Die 27 Jahre alte Amerikanerin hatte im Finale am Samstag die topgesetzte Anett Kontaveit mit 6:2, 6:4 besiegt und nach Budapest ihr zweites Turnier binnen einer Woche gewonnen. Die Estin Kontaveit ist weiter Zweite im WTA-Ranking. Als beste Deutsche liegt Angelique Kerber aus Kiel auf Position 31. Rothenbaum-Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, die in Hamburg diesmal im Viertelfinale an Kontaveit gescheitert war, belegt nun den 68. Rang. dpa